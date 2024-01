Lombardia: Bertolaso, stop ai gettonisti, la Regione pubblica bando per medici liberi professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia “conferma lo stop ai 'gettonisti'. Areu, infatti, ha già pubblicato il primo avviso unificato che consentirà di assumere i medici liberi professionisti negli ospedali lombardi". Lo comunica l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, in occasione dell'apertura del bando, dell'Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza, per il reclutamento di personale medico cui conferire incarichi libero professionali. “È il primo passaggio - ha sottolineato l'assessore regionale - per riportare i medici all'interno del Servizio Sanitario Regionale. Il provvedimento, adottato dalla Giunta regionale, mira a riequilibrare un modello iniquo utilizzato da alcune cooperative di 'gettonisti'. Ritengo che la proposta economica per i liberi professionisti sia congrua rispetto al compenso che ricevono i colleghi dipendenti ospedalieri". "Il nostro auspicio - ha concluso Bertolaso - è che questi medici decidano di rientrare nel Sistema Sanitario partecipando anche ai bandi di concorso". (segue) (Com)