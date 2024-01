Speciale energia: Germania, danni per almeno 1,6 milioni di euro a gasdotto Gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammontano ad almeno 1,6 milioni di euro secondo le prime stime i danni al gasdotto per il gas naturale liquefatto (Gnl) Etl 180 in costruzione nello Schleswig-Holstein, dal terminale di Brunsbuettel a Hetlingen. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel” aggiungendo che, poiché si tratta di un'infrastruttura critica, la Procura generale federale (Gbl) ha avviato un'inchiesta a carico di ignoti per sabotaggio contro lo Stato. La condotta presenta almeno otto perforazioni, realizzate con attrezzature professionali. Il danneggiamento è stato denunciato alla polizia nella giornata del 28 novembre. Già in passato vi sono stati tentativi di sabotare il gasdotto Etl 180. Ad aprile, è stato scoperto un elemento di un tubo segato presso Gross Nordende. Ad agosto, presso Buettel, macchine edili impiegate nella costruzione dell'infrastruttura sono state danneggiate per 500 mila euro. La realizzazione del gasdotto è iniziata nella primavera del 2023 tra le proteste di “Ende Gelaende”, movimento di attivisti per il clima di sinistra. L’attivazione dell'Etl 180 era prevista per la fine dello scorso anno, ma è stata ritardata a causa dei danneggiamenti. (Geb)