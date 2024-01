Speciale energia: Portogallo, nel 2023 record di produzione di elettricità da fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Portogallo ha raggiunto un record di produzione di energia da fonte rinnovabile nel 2023, consentendo la riduzione delle emissioni di gas inquinanti nella produzione elettrica al livello più basso mai registrato. E' quanto indicato dall'associazione ambientalista Zero, che ha spiegato che la produzione da rinnovabili ha fornito il 61 per cento del consumo di elettricità nel Paese lusitano lo scorso anno. "I dati rivelano un record molto significativo, nell'ordine di 3,7 milioni di tonnellate di anidride carbonica, la cifra più bassa almeno dal 1990, il primo anno in cui il Portogallo ha comunicato le emissioni di gas serra", ha spiegato l'associazione. Nel 2022, le emissioni di CO2 erano state di 6,1 milioni di tonnellate. Per raggiungere queste cifre, ricorda Zero, sono state chiuse le due centrali a carbone che, insieme a quelle a gas naturale, producevano tra i 9 e i 17 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Nella nota, l'associazione avverte anche la necessità di politiche forti nei settori dell'efficienza energetica e della riduzione dei consumi e chiede rapidi investimenti nelle reti di trasporto e di distribuzione dell'elettricità per sostenere una maggiore produzione da fonti rinnovabili. (Spm)