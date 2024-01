Migranti: Regno Unito, Partito laborista chiede accesso ai documenti del piano di deportazione in Ruanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laborista britannico chiederà in Parlamento l'accesso ai documenti relativi alla politica di deportazione dei migranti illegali in Ruanda del governo conservatore. Il Labour voterà oggi alla Camera dei Comuni per avere accesso a i documenti che mostrino il costo del ricollocamento di ogni singolo richiedente asilo in Ruanda, nonché un elenco di tutti i pagamenti effettuati o programmati per essere fatti dal Regno Unito al governo del Ruanda. Il Partito laborista richiederà inoltre la ripartizione interna del governo delle oltre 35 mila decisioni di asilo prese lo scorso anno e una copia non modificata del memorandum d'intesa riservato raggiunto dai ministri conservatori con il paese dell'Africa orientale. A riguardo, la ministra ombra dell'Interno, Yvette Cooper, ha affermato che il rifiuto del governo di "fare chiarezza" sui costi del progetto ruandese è "totalmente inaccettabile". "I conservatori dovrebbero smettere di trascinare questo caos e fare chiarezza sui costi e sui problemi reali", ha commentato Cooper. (Rel)