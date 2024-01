Governo: Fratoianni (Avs), mentre prezzo gas si abbassa, con "tassa Meloni" bollette per italiani aumenteranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il prezzo del gas sta scendendo e sta raggiungendo i minimi dal 2021. Un'ottima notizia per gli italiani? No, perché la prossima bolletta del gas aumenterà almeno del 9 per cento. Pare impossibile ma purtroppo è così. A causa del ritorno dell'Iva e degli oneri di sistema, infatti, stabilito dal governo, gli italiani avranno più di 200 euro da pagare in bolletta". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "Una tassa occulta, una 'tassa Meloni' cui si aggiungeranno anche le difficoltà per la fine del mercato tutelato. Ma Meloni evidentemente - conclude Fratoianni - si occupa solo della sua candidatura alle europee. Truffe su truffe". (Rin)