Camera: domani audizioni su riordino collocamento fuori ruolo di magistrati ordinari, amministrativi e contabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 10 gennaio, la commissione Giustizia della Camera, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge 17 giugno 2022, n. 71 svolge le seguenti audizioni: ore 14.45 Giuseppe Santalucia (presidente), Alessandra Maddalena (vicepresidente) e Salvatore Casciaro (segretario generale) dell'Associazione nazionale magistrati; ore 15 Paola Severino, presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione (Sna); ore 15.15 Francesco Petrelli (presidente) e Rinaldo Romanelli (segretario) dell'Unione delle Camere penali; ore 15.30 Gaetano Silvestri, presidente emerito della Corte costituzionale (in videoconferenza); ore 15.45 Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio che precisa come l'appuntamento sia trasmesso in diretta webtv.(Com)