Veneto: Stefani (Liga Veneta), benvenuto nel partito a sindaco di Luisa Luca Prando

- Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta, tramite una nota ha dato il proprio benvenuto nella Lega Veneta a Luca Prando, sindaco di Luisa in provincia di Rovigo. "Benvenuto a Luca Prando, sindaco di Lusia in provincia di Rovigo. Un altro gradito ingresso dopo quello di Loris Rossi, sindaco di Veronella in provincia di Verona". "Nei prossimi giorni - ha affermato - si uniranno alla Lega veneta nuovi sindaci e amministratori. La Lega è sempre più la casa del buongoverno e della buona amministrazione locale" ha concluso. (Rev)