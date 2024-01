© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dall’inizio del conflitto in Medio Oriente sono aumentate le segnalazioni su fenomeni” di odio e antisemitismo. Lo ha chiarito il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso dell’audizione davanti alla commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza sui fenomeni connessi ai gravi avvenimenti in Medio Oriente (Rin)