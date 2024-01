Regno Unito: ex avvocato Epstein, principe Andrea in tribunale avrebbe vinto caso abuso sessuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe britannico Andrea avrebbe vinto la sua causa civile per abusi sessuali se fosse andata in tribunale. Lo ha affermato l'ex avvocato di Jeffrey Epstein, Alan Dershowitz, che ha dichiarato che il duca di York ha commesso un "terribile errore" pagando milioni di sterline per raggiungere un accorso nella causa civile con la sua accusatrice, Virginia Giuffre. "Penso che abbia commesso un terribile errore. Sospetto che sia stato costretto da sua madre a commettere quell'errore", ha detto Dershowitz, aggiungendo: "Se avesse combattuto quella causa, credo che avrebbe vinto. Credo che il caso sarebbe stato archiviato per una serie di motivi. Ma lui, o le persone attorno a lui, non volevano che testimoniasse in tribunale". (Rel)