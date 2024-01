Usa: primarie repubblicane, in New Hampshire Nikki Haley reduce a 7 punti la distanza da Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, Nikki Haley, ha ridotto a sette punti percentuale lo svantaggio nei confronti dell’ex presidente Donald Trump nel New Hampshire, dove si terranno le primarie del Partito repubblicano il prossimo 23 gennaio. Lo indica un nuovo sondaggio pubblicato dall’emittente “Cnn”. Stando alla rilevazione, Trump ha il sostegno del 39 per cento degli elettori delle primarie contro il 32 per cento di Haley, che è anche ex governatrice della Carolina del Sud. Ben distanti l’ex governatore del New Jersey Chris Christie, al 12 per cento, l’imprenditore Vivek Ramaswamy, all’otto, il governatore della Florida Ron DeSantis, al cinque, e l’ex governatore dell’Arkansas, Asa Hutchinson, fermo sotto la soglia dell’un per cento. Rispetto a un precedente sondaggio di novembre, il sostegno per Nikki Haley è cresciuto di ben 12 punti percentuali, mentre tutti gli altri rivali – Trump incluso – hanno visto i loro numeri immutati o in calo. Il primo voto per le primarie repubblicane si terrà però tra una settimana in Iowa, dove all’ex presidente viene accreditato il favore di oltre il 50 per cento degli elettori.(Was)