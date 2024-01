Sardegna: Porto Torres, sbloccati lavori per Capitaneria di porto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intervento atteso da tre anni e che permetterà di rimettere in sesto gli uffici e le aree di lavoro della Capitaneria di porto di Porto Torres. La consegna delle aree per l'inizio dei lavori nell'importante scalo marittimo sardo è prevista per il prossimo 22 gennaio. L’investimento sarà di 300mila euro e i lavori dovrebbero concludersi nell’arco dei prossimi mesi. Soddisfazione è stata espressa dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che a dicembre era stato investito della problematica e aveva allertato gli uffici del Mit. (Rsc)