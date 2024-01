Lombardia: Majorino, Negri e Romano (Pd), vergognosa assenza della maggioranza in Commissione Antimafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi “la Commissione Antimafia e legalità si è riunita per audire il Comitato Molise 5 che gestisce un bene confiscato destinato da una amministrazione di destra all'abbattimento. Peccato però che la maggioranza non si sia presentata, se non il consigliere Vitari: uno su nove esponenti del centrodestra, uno schiaffo in faccia alla Commissione e a tutti i cittadini", lo dicono Pierfrancesco Majorino, Paolo Romano e Simone Negri, capogruppo e consiglieri regionali del Pd, componenti della Commissione, dopo l'audizione di stamattina, riferita alla possibile demolizione del bene confiscato alla criminalità organizzata in via Molise 5, nel Comune di Rozzano. "Come Gruppo regionale del Partito democratico ci chiediamo se legalità e antimafia siano quindi dei valori o delle priorità per la maggioranza che governa Regione Lombardia, o se forse esporsi su questi temi 'non convenga'. Un atteggiamento che troviamo ancor più grave di fronte agli ingenti tagli, di oltre il 60 per cento, alle risorse economiche previste in bilancio regionale e destinate ai beni confiscati. Risorse solo in parte ripristinate grazie alle opposizioni, durante la discussione in Aula del documento contabile", aggiungono i tre esponenti dem. "Chiediamo le scuse della maggioranza e una giustificazione per questa assenza vergognosa", concludono Majorino, Romano e Negri. (Com)