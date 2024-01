Russia: Putin concede cittadinanza a pugile statunitense Johnson e giocatore di hockey canadese Leipsic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pugile statunitense Kevin Johnson e il giocatore di hockey su ghiaccio canadese Brendan Leipsic hanno ottenuto la cittadinanza russa. E' quanto emerge da un decreto presidenziale pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale russa. Johnson ha presentato la domanda per ottenere la cittadinanza russa lo scorso autunno, dichiarando anche il desiderio di cambiare il nome in Kevin Vladimirovich. Brendan Leipsic gioca attualmente per la squadra di hockey su ghiaccio russa Cska Mosca dal 2020. (Rum)