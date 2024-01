Incendio ospedale Tivoli: M5s-Pp-Avs, nominare commissario straordinario per accelerare riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo depositato in Consiglio regionale una mozione sulle soluzioni da adottare per rispondere efficacemente alle esigenze della popolazione dopo l'incendio dell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Così in una nota i consiglieri regionali Adriano Zuccalà e Valerio Novelli, M5s, Alessandra Zeppieri, Polo Progressista e Claudio Marotta, Avs. "Ciò che è accaduto coinvolge oltre 250.000 persone residenti a Tivoli, Guidonia Montecelio e nelle aree circostanti della Valle dell'Aniene e della Bassa Sabina, costrette ora a rivolgersi alle strutture sanitarie di Palombara Sabina e Subiaco, con un sovraccarico del sistema di trasporto pubblico regionale", spiegano. "Abbiamo letto dalla stampa che entro la fine di gennaio il 50 per cento della struttura di Tivoli sarà riaperto e che verrà allestito un pronto soccorso provvisorio nel cortile dell'ospedale. Ci auguriamo che i tempi previsti per il ripristino in emergenza - proseguono ancora - siano rispettati e invitiamo il Presidente Rocca a nominare un commissario straordinario per accelerare la riapertura completa del presidio ospedaliero. Nel frattempo, chiediamo che venga incrementato il servizio di trasporto pubblico regionale, misura immediata che può facilitare gli spostamenti dei residenti verso gli altri ospedali, garantendo l'accessibilità al servizio sanitario pubblico e riducendo i disagi della cittadinanza". (Com)