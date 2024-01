Ue: Commissione avvia consultazioni su Intelligenza artificiale, valutazione su Microsoft

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea sta verificando se l'investimento di Microsoft in OpenAI possa essere sottoposto a revisione ai sensi del regolamento Ue sulle concentrazioni. È quanto si legge in una nota della Commissione europea, in cui l'esecutivo Ue annuncia anche il lancio di due inviti a presentare contributi sulla concorrenza nei mondi virtuali e nell'Intelligenza artificiale generativa, nonché di richieste di informazioni a diversi grandi operatori digitali. A questo proposito, tutte le parti interessate, si legge nella nota, "sono invitate a condividere la loro esperienza e a fornire un feedback sul livello di concorrenza nel contesto dei mondi virtuali e dell'Intelligenza artificiale generativa, nonché le loro intuizioni su come il diritto della concorrenza possa contribuire a garantire che questi nuovi mercati rimangano competitivi". La Commissione europea, continua il testo, "esaminerà attentamente tutti i contributi ricevuti attraverso gli inviti a presentare contributi” e, a seguito di tale esame, “potrebbe organizzare un workshop nel secondo trimestre del 2024 per riunire tutte le diverse prospettive emerse dai contributi e proseguire la riflessione". Inoltre, l'esecutivo Ue sta esaminando alcuni accordi conclusi tra grandi operatori del mercato digitale e sviluppatori e fornitori di Intelligenza artificiale generativa, e sta studiando l'impatto di queste partnership sulle dinamiche di mercato. (Beb)