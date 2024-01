Imprese: Urso, governo ha destinato 13 miliardi di euro a innovazione digitale ed ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "per valorizzare le eccellenze del Made in Italy ha messo in campo riforme e risorse" e "sono stati destinati 13 miliardi di euro all'innovazione digitale ed ecologica delle imprese italiane, con crediti fiscali che possono giungere anche al 40 per cento". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'inaugurazione della 105ma edizione di Pitti Uomo alla Fortezza da Basso. "La moda italiana è il simbolo dell'eccellenza industriale del nostro Paese e il governo ha messo in campo, in termini di riforme, quella degli incentivi che faciliterà la vita delle imprese", ha concluso Urso. (Rin)