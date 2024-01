Istat: Barelli (FI), con centrodestra cresce occupazione, serietà e concretezza danno risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Istat, anche oggi, certifica il buon lavoro del governo in materia di politiche per il lavoro. Aumenta l'occupazione a novembre 2023 rispetto allo scorso anno, raggiungendo quota 23 milioni e 734 mila, un dato significativo. Con il centrodestra al governo del Paese si consolidano le politiche per il lavoro e si mettono in campo azioni concrete a sostegno dei lavoratori e delle imprese, a cominciare dal taglio al cuneo fiscale fortemente voluto da Forza Italia". Lo afferma in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. "Questa è la nostra serietà, pragmatismo e concretezza al governo del Paese, questa è la nostra politica, non visionaria ma strutturata e di lungo respiro, che aiuta il Paese a crescere", conclude.(Rin)