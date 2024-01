Imprese: Poste Italiane, Buoni e Libretti postali soluzioni di risparmio preferita a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libretti di Risparmio e Buoni Fruttiferi Postali si confermano ancora tra le forme di risparmio più amate in provincia di Milano. Sono infatti oltre 941 mila i Libretti Postali e oltre 1,4 milioni i Buoni Fruttiferi Postali scelti dai cittadini quale soluzione di deposito e investimento. In tutta la Regione Lombardia un terzo dei cittadini ha un Libretto di Risparmio per un totale di circa 3 milioni Libretti attivi e più della metà della popolazione possiede un Buono Fruttifero Postale. Numeri che confermano l’importanza di questi prodotti nelle scelte di risparmio degli italiani: in totale sono oltre 30 milioni i Libretti Postali e quasi 44 milioni i Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti nel Paese. Il risparmio postale grazie alle sue caratteristiche si conferma uno strumento sicuro, poiché garantito dallo Stato Italiano e flessibile, in quanto gestibile anche attraverso il sito o tramite l’APP BancoPosta. In questo particolare periodo storico la volatilità dei mercati finanziari modifica le scelte di investimento dei risparmiatori, orientandole verso prodotti meno esposti all’andamento dei mercati finanziari. Poste Italiane ha storicamente dimostrato resilienza nei momenti di turbolenza finanziaria, affermandosi come un “porto sicuro” per i risparmiatori, grazie a un portafoglio di offerta finanziaria che continuerà a mantenere, anche in futuro il Risparmio postale al centro degli strumenti di gestione. (segue) (Com)