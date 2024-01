Istat: Montaruli (Fd'I), dati confermano efficacia misure governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'occupazione registra a novembre l'ennesimo record e in particolare cresce quella femminile grazie ai provvedimenti assunti dal governo Meloni. È la conferma dell'efficacia delle misure volute da Fratelli d'Italia. Il 2024 non poteva iniziare meglio tra aumento delle pensioni e taglio delle tasse per i redditi più bassi, che permetterà ai lavoratori di contare su una mensilità in più". Lo ha dichiarato ai telegiornali il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli. (Rin)