Ucraina: Borghi (Iv), interrogazioni a Crosetto e Valditara su eventi filo Putin

- "Ho depositato due interrogazioni parlamentari ai ministri Valditara e Crosetto. Al titolare della Difesa chiedo se ritenga l'attività politica del capo di Stato maggiore Vannacci compatibile con il suo ruolo, soprattutto ove questa venga sfruttata per raccogliere personalità politiche distintesi per propagandare narrazioni anti-ucraine e filoputiniane. Il prossimo 11 gennaio, infatti, è prevista vicino a Tregnago, vicino a Verona, l'ennesima presentazione del libro del generale Vannacci, alla quale, secondo organi di stampa, è stata annunciata la partecipazione di diversi politici e giornalisti noti per le posizioni fortemente putiniane. Il mese scorso invece, OpenHub Lazio, ente finanziato dalla regione Lazio, avrebbe promosso un'iniziativa denominata 'Un ponte per la pace' tra il liceo Meucci di Aprilia e quello di Beregovoj di Lugansk (Donbass)". Lo fa sapere il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva a palazzo Madama e componente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). "Queste nostre iniziative parlamentari - spiega il parlamentare - vogliono attirare l'attenzione su un evidente attività di disinformazione a fini delle tesi russe, che probabilmente conoscerà una recrudescenza in vista delle elezioni Europee. Essendo l'Italia una repubblica libera e democratica, a differenza della Russia dove se organizzi un convegno non conforme alla linea politica del Cremlino ti puoi aspettare un trasferimento in una prigione in Siberia (ed è già la migliore delle ipotesi), il punto non è la censura, quanto la consapevolezza. E quando vengono tirati in ballo pubblici poteri o strutture dello stato essenziali - come la difesa e l'istruzione - non ci possono essere ambiguità di sorta". (Rin)