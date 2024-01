Scuola: Valditara, Calabria può utilizzare al meglio riforma Its per occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Calabria può utilizzare al meglio questa importante riforma. Credo sia una delle Regioni che hanno risposto con maggior entusiasmo, con grande concretezza", ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, alla conferenza stampa di presentazione della sperimentazione della filiera formativa tecnico-professionale in collaborazione con la regione Calabria. "La scuola calabrese sta assecondando le riforme del Ministero che grande intelligenza, lungimiranza e grande sensibilità", ha aggiunto per poi chiarire: "Questa è una riforma importante per il Mezzogiorno, per i nostri giovani, per l'Italia tutta", ma "in particolare per il Mezzogiorno perché vi sono più di 1 milione di posti di lavoro che non vengono coperti ogni anno per mancanza di qualifiche, è un dato drammatico, un insulto ai tanti nostri giovani che hanno potenzialità straordinarie e non trovano un lavoro confacente". La riforma, ha ricordato Valditara, "porta i giovani a inserirsi prima nel mondo del lavoro, ma senza intaccare la qualità" dell'Istruzione tecnico-professionale. "L'apprendistato formativo è anche utile alle famiglie per incrementare il reddito familiare", ha spiegato il ministro. "Saranno le scuole a decidere se e come utilizzare queste risorse esterne è una grande sfida" che "iniziamo con una sperimentazione per poter verificare come procede nel corso del tempo", ha concluso Valditara. (Rin)