Incendio Malagrotta: Morrone (Lega), non esclusa nessuna pista ma dirà procura se c'è dolo

- A seguito del sopralluogo di oggi "non sta a noi dire se ci sia un dolo" negli incendi ai Tmb di Malagrotta "ma siamo qui perché, come ho detto dal primo giorno, è sicuramente strano che ci siano stati diversi roghi, ci preoccupa, prima un incendio e poi un altro fanno pensare. È una impressione però che ha poco valore a livello giudiziario. Ovviamente non escludiamo nulla". Lo ha detto il presidente della commissione parlamentare Ecomafie, Jacopo Morrone deputato della Lega, a termine del sopralluogo alla discarica di Malagrotta. "Allo stesso tempo, però, non possiamo tirare conclusioni, non abbiamo né gli strumenti né i mezzi per poterlo fare", ha aggiunto. Nel corso della visita di oggi "ci siamo resi conto, insieme a tutti i rappresentanti delle forze politiche, dello stato dei fatti sia per quanto riguarda i due Tmb sia per quanto riguarda la discarica. Non entriamo nel merito dell'ipotesi di dolo perché per quello c'è la procura e un'indagine aperta: non possiamo visionare immagini, c'è la procura che fa questo lavoro e noi possiamo essere di supporto", ha concluso. (Rer)