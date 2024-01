Europee: Baldino (M5s), Meloni candidata? Truffa agli elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo surreale che i media da giorni non facciano altro che parlare del confronto tra Meloni e Schlein e come se fosse un incontro di boxe. Il confronto ci deve essere sempre e soprattutto deve essere sui temi, sulle idee. Non credo che un confronto televisivo possa dare al Paese la fotografia di chi sia il capo dell'opposizione oppure se ci sia un'opposizione efficace in questo Paese. Questo si vede sui temi e sulla capacità di incalzare il governo come accaduto con il salario minimo". Lo ha affermato Vittoria Baldino, vicecapogruppo del Movimento cinque stelle a Montecitorio, ospite della trasmissione radiofonica "Ping pong", su Rai Radio1. "Ma il punto politico vero è un altro - ha continuato la parlamentare -. Se il presidente del Consiglio si candida alle Europee siamo davanti ad una vera è e propria truffa all'elettore, giacché sarebbe portato ad esprimere la preferenza su un nome che in realtà mai andrà a svolgere quell'incarico. Meloni pensa così di garantire al suo partito un punto percentuale in più alle europee e tanto palesa un problema interno alla maggioranza. Siamo davanti ad un cannibalismo interno alla maggioranza, altro che esercizio democratico". (Rin)