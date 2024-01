Roma: Baldino (M5s), raccapriccianti parole La Russa su Acca Larentia raccapriccianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicecapogruppo del M5s a Montecitorio Vittoria Baldino in un lungo post su Fb commenta l'intervista del "Corriere della Sera" a Ignazio La Russa che definisce dai "profili raccapriccianti. La seconda carica dello Stato, commentando i fatti di via Acca Larentia, si lascia andare candidamente ad alcune dichiarazioni che dimostrano quale sia la loro vera cultura. 'Abbiamo sempre detto ai nostri di non andare a certe manifestazioni, che vengono inevitabilmente strumentalizzate da chi vuole attaccarci'". scrive. "Non si va a certi raduni fascisti dove si rende omaggio ai camerati caduti con tanto di saluto romano, non perché si tratta di raduni fascisti, appunto, e non si dovrebbe inneggiare a un'ideologia che ha rappresentato negazione di diritti, libertà, affermazione di un regime totalitario e tante altre cose che potrebbero riassumersi nel periodo più buio della storia d'Italia", prosegue la deputata del M5s. "Non si va a certi raduni dove si rende omaggio ai camerati con saluto romano, non perché potrebbe integrare la fattispecie di un reato, ma per non far parlare 'chi vuole attaccarci'. Anzi, sul reato di apologia del fascismo 'attendo con interesse che si pronunci la Cassazione, che è possibile che stabilisca che un saluto romano durante una commemorazione non sia apologia di fascismo'. In poche parole attendiamo con ansia che sia definitivamente sdoganato il saluto romano così si potrà finalmente inneggiare al duce come si deve in questo Paese di ingrati! Anche perché, continua La Russa, per la morte di Ramelli non ci sono stati colpevoli condannati e 'non vorrei che ci fossero morti di serie A e morti di serie B, non vorrei che la memoria scomparisse'", spiega ancora Baldino. (segue) (Rin)