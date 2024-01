Roma: Baldino (M5s), raccapriccianti parole La Russa su Acca Larentia raccapriccianti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E qui la vera domanda è: quale memoria? La memoria di chi ricorda che in via Rasella fu colpita una banda di pensionati altoatesini e non un battaglione nazista, oppure di chi ricorda che i 335 italiani massacrati alle Fosse Ardeatine furono uccisi solo perché italiani e non perché antifascisti? La memoria di chi ricorda Mussolini come uno statista o come il migliore politico degli ultimi decenni?", si chiede. "Siamo di fronte ad un chiaro tentativo di riscrittura della storia, della cultura e dei principi antifascisti della nostra Repubblica. Non chiamiamoli fascisti perché per loro non è un insulto, è solo un complimento", conclude. (Rin)