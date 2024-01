Roma: maxi furto in negozio di orologi, rubati Rolex, Patek Philippe e 30 mila euro in contanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bottino di 10 orologi Rolex e 10 Patek Philippe, oltre a 30 mila euro in contanti. E’ l’esito di una rapina in un negozio di compravendita di orologi situato in via Paolo Frisi, a Roma, nel pressi di Villa Glori. Il furto è avvenuto ieri intorno all'ora di pranzo quando ignoti si sono introdotti nel negozio, tagliando la grata all’ingresso e forzando un armadio blindato, per rubare gli orologi di lusso. Sul posto è intervenuto il personale della polizia gruppo Salario che insieme alla polizia scientifica che ha eseguito i rilievi del caso. Indaga la polizia di Villa Glori.(Rer)