Germania: l'Italia alla fiera Heimtextil di Francoforte

- L'Italia partecipa alla fiera Heimtextil di Francoforte sul Meno, in corso da oggi al 12 gennaio, dove sono in mostra “le ultime tendenze del design nel settore tessili per la casa e per il comparto contract”. È quanto comunica l'Ufficio di Berlino dell'Agenzia Ice, aggiungendo che la Heimtextil è considerata la principale fiera mondiale del settore. L'esposizione rappresenta “un punto di riferimento per gli architetti d'interni e gli esperti dell'ospitalità, offrendo, grazie alla presenza di oltre 2.600 espositori provenienti da tutto il mondo, un’ampia panoramica delle novità del mercato con particolare riguardo ai concetti chiave di sostenibilità e benessere”. Alla fiera, che registra “numeri in costante crescita”, i visitatori avranno occasione di conoscere la produzione di 29 aziende italiane, partecipanti con il sostegno organizzativo dell’Agenzia Ice. Si potranno “ammirare la qualità e le principali creazioni innovative del Made in Italy nei settori del design tessile, dei tessuti da arredo e della biancheria da letto e da bagno”. Presso gli stand dei designer italiani sarà possibile ammirare le “creazioni all’insegna della sostenibilità”. (segue) (Geb)