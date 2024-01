Germania: l'Italia alla fiera Heimtextil di Francoforte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tendenze innovative nello stile di vita dell’abitare sostengono la crescita del mercato internazionale dei prodotti tessili per la casa, che sta registrando “risultati importanti”. La Germania è un mercato leader in Europa, in particolare per la biancheria da letto, da bagno e per la tavola. Secondo le prime stime dell'associazione di categoria Bte Textile Shoes Leather Goods, le vendite al dettaglio di prodotti tessili per la casa nel 2023 sono aumentate di circa il 5 per cento ammontando a 67,3 miliardi di euro. Il settore tessile in Italia ha vissuto “un anno d'oro nel 2022”. Secondo le stime del Centro Studi di Confindustria, il settore ha chiuso l'anno con un fatturato di circa 8,1 miliardi di euro, con una crescita del 32,4 per cento rispetto al 2021. Le esportazioni sono salite a quasi 4,6 miliardi di euro, con un incremento del 31,9%. Un particolare incremento si è registrato nel comparto della lavorazione della lana, prodotto di punta in Italia, seguito dalla maglieria e dai tessuti di cotone. Il surplus commerciale del settore è cresciuto, rispetto al 2021, di circa 400 milioni di euro, raggiungendo i 2.190 milioni di euro. (Geb)