Regno Unito: conflitto di interessi, moglie Sunak cede quote in società per l'assistenza all'infanzia

- Akshata Murty, la moglie del primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha donato in beneficenza la sua controversa partecipazione azionaria in Koru Kids, società per l'assistenza all'infanzia, nel timore che il suo coinvolgimento fosse diventato una "distrazione inutile" per la società. Come riporta il quotidiano "The Independent", Murty ha ceduto la sua partecipazione il mese scorso a ShareGift, un ente di beneficenza che accetta donazioni sotto forma di azioni. La società ha affermato che la first lady britannica ha preso tale decisione dopo che il suo investimento è diventato una distrazione "ingiusta", aggiungendo che "desidera che l'azienda possa concentrarsi sul proprio lavoro e sulla crescita". La partecipazione dell'uno per cento dell'azienda da parte di Akshata Murty aveva portato ad un'indagine su un presunto conflitto di interessi per Sunak, dopo che questo aveva approvato politiche di assistenza all'infanzia nella primavera del 2023. (Rel)