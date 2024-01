Israele: Blinken, "lavoriamo per normalizzare i rapporti d'Israele nella regione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, ha dichiarato di aver colto "opportunità per normalizzazione i legami tra Israele e altri Paesi del Medio Oriente con la fine del conflitto nella Striscia di Gaza". Lo ha reso noto il quotidiano israeliano “Times of Israel”, riportando quanto affermato da Blinken durante l'incontro con il ministro degli Esteri dello Stato ebraico, Israel Katz, a Tel Aviv. "Conosco gli sforzi svolti da Israele per costruire una maggiore connettività e integrazione, e penso che ci siano effettivamente opportunità reali", ha affermato Blinken, sottolineando la necessità di "superare questo momento impegnativo e garantire che il 7 ottobre - la data dell'attacco di Hamas - non possa mai più verificarsi”. Durante l’incontro, il segretario di Stato Usa ha affermato che “riportare a casa gli ostaggi, riportare gli sfollati israeliani nelle loro comunità nel sud e ripristinare un senso di sicurezza sarà possibile solo se Hamas verrà sconfitto e il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah si ritirerà dalla zona di confine in Libano”. Oggi Blinken incontrerà il primo ministro d’Israele, Benjamin Netanyahu, il gabinetto di guerra e le famiglie di alcuni degli ostaggi rapiti dalle milizie di Hamas il 7 ottobre scorso. (Res)