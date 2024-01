Imperia: Sgarbi indagato per esportazione illecita opere d'arte, M5s chiede intervento Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia è riportata dal 'Fatto Quotidiano' dell'apertura di un'inchiesta sul caso del quadro rubato che coinvolge Vittorio Sgarbi non fa altro che confermare i contorni allarmanti di tutta questa vicenda. Vedremo quali saranno gli esiti dell'indagine, ma continuiamo a ribadire che i tempi della politica su alcuni casi specifici in cui è messa in discussione l'onorabilità delle istituzioni sono assolutamente diversi e richiedono celerità e concretezza. Chiediamo alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano che tipo di azioni intendano intraprendere sul caso Sgarbi e in generale di esprimersi con parole chiare su una vicenda che rappresenta un unicum a livello mondiale". E' quanto si legge in una nota il Movimento 5 Stelle. "In caso contrario questo governo confermerebbe ancora una volta che la logica consociativa e di autoconservazione prevale sull'interesse nazionale", aggiunge. Il fascicolo sarebbe stato aperto dalla procura di Imperia, che poi lo ha trasferito a quella di Macerata e riguarda il trafugamento dal castello di Buriasco (Torino) nel 2013 del dipinto attribuito a Rutilio Manetti, che riapparve a Lucca nel 2021 come "inedito" di proprietà del sottosegretario alla Cultura.(Rin)