Roma: M5s-LcR, nuovi dati Arpa su Torrino Mezzocammino allarmanti, Gualtieri prenda provvedimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nel corso degli anni Nova si è affermata per competenza e professionalità, diventando un punto di riferimento attendibile nel panorama giornalistico nazionale e locale" Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- I dati pubblicati da Arpa dimostrano che ci sono concentrazioni superiori a 0,3 pg/m3 di diossina e non solo. Nei giorni successivi all'incendio il valore dei Pcb considerati inquinanti persistenti dalla tossicità molto vicini alla diossina è persino aumentato. E parliamo di valori complessivamente maggiori a quelli che si sono sviluppati in occasione dell'incendio al Tmb di Malagrotta o a quelli verificatisi in occasione dei botti di Capodanno, come ci ha raccontato l'assessora ai rifiuti Alfonsi. Così in una nota Virginia Raggi, consigliera Movimento 5 Stelle in Campidoglio, Antonio De Santis, il Capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Campidoglio, Carla Canale, la Capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX, e Marco Cerisola, la Capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX. "Nei pressi ci sono anche delle scuole quali la Scuola dell'infanzia comunale Fiore di Loto, il Giardino delle stelle, la Lupo Alberto, la Pimpa, il nido Nati oggi, la Calimero scuola dell'infanzia e la Sergio Bonelli dove sono rientrati i bimbi, come se nulla fosse. Ci chiediamo che fine abbia fatto Gualtieri. Per questo motivo - aggiungono - abbiamo ritenuto indispensabile protocollare una mozione urgente che speriamo venga discussa e approvata all'unanimità dall'Assemblea nel pomeriggio di oggi. Non si può attendere oltre un intervento chiaro del Sindaco nella sua veste di Commissario Straordinario ai rifiuti, oppure utilizzando le ordinanze urgenti previste dagli artt. 50 e 54 Tuel in caso di pericolo per la salute pubblica e incolumità pubblica: Gualtieri metta in sicurezza gli abitanti del territorio".(Com)