- E' iniziata, nell’Aula della Camera, la discussione generale del decreto recante disposizioni urgenti per il Piano Mattei per lo sviluppo in Stati del Continente africano. Il testo è stato già approvato dal Senato e deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 14 gennaio.(Rin)