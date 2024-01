Europee: Nevi, FI fondamentale per cambiare Europa in meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La logica che anima il Congresso di Forza Italia è quella di rilanciare le idee, i valori, i progetti per l'Italia che Silvio Berlusconi ha sempre tenuto a cuore negli anni che è stato al governo e quelli in cui era all'opposizione. Siamo convinti, oggi più che mai, che ci sia bisogno di una forza liberale, riformista, garantista, europeista per cambiare l'Europa in meglio, per farla diventare quell'Europa dei popoli e della solidarietà di cui parlava Silvio Berlusconi. C'è molto lavoro da fare e c'è bisogno di Forza Italia, il partito che rappresenta in Italia la grande famiglia del Ppe e che sarà protagonista delle prossime elezioni europee e della prossima maggioranza che sorreggerà le nuove cariche istituzionali europee". Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito, a Tgcom24. "Forza Italia è una forza politica che guarda con pragmatismo alla realtà socio-economica, all'ambiente, contemperando la sostenibilità con la crescita economica, seria, responsabile, credibile, non ideologica, che può dare e dà un contributo ad una maggiore unità e credibilità del centrodestra e della maggioranza, soprattutto a livello internazionale ed europeo - ha continuato il parlamentare -. Oggi c'è bisogno di un'Europa che sia più di centrodestra e noi lavoreremo perché ci sia una maggioranza che metta ai margini il Pse. Bisognerà vedere i risultati, ma noi chiederemo i voti per costruire una maggioranza senza il Partito socialista europeo, perché abbiamo visioni diverse della società, e di grandi temi quali l'energia, del nucleare: noi vogliamo un'Europa che ci aiuti a crescere". (Rin)