FI: Nevi, riforma fisco e giustizia obiettivi legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra le sfide più importanti che il Parlamento ha davanti per Forza Italia c'è innanzitutto la riforma fiscale. Per noi è fondamentale costruire un nuovo approccio nel rapporto tra fisco e cittadini e per questo continuiamo a chiedere di andare avanti in questa direzione: riduzione della pressione fiscale, semplificazione del sistema e costruire un nuovo Patto tra cittadini e Stato. Altro obiettivo di Forza Italia è la riforma della giustizia, ovvero l'abuso d'ufficio, la prescrizione e la separazione delle carriere ma anche e soprattutto la giustizia civile, che incide molto sull'andamento della nostra economia e sull'attrazione e investimenti nel nostro Paese da parte di imprese estere". Lo ha affermato Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito, a Tgcom24. (Rin)