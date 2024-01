Autonomia: Flc Cgil, appello a Senato per salvaguardia sistema pubblico istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un appello sottoscritto dalla Flc Cgil e da tutti i maggiori sindacati rappresentativi del mondo dell'istruzione è stato inviato oggi al presidente del Senato e a tutti i senatori in vista dell'iter di discussione sul disegno di legge 615 sull'Autonomia differenziata (Ddl Calderoli) il cui avvio è previsto il prossimo 16 gennaio. L'appello contiene una richiesta condivisa da tutte le organizzazioni sindacali: "La piena salvaguardia del carattere unitario e nazionale del nostro sistema pubblico di istruzione", che deve perciò restare fuori dal dal processo di regionalizzazione avviato dal governo. Lo comunica la Flc Cgil nazionale in una nota. I sindacati, a nome delle lavoratrici e dei lavoratori che rappresentano, manifestano infatti grande preoccupazione "in merito agli esiti deprecabili, che possono determinarsi ove giungesse a compimento l'iter del Ddl n.615 contenente "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art.116, terzo comma della Costituzione", si legge nella lettera – appello. In particolar modo preoccupano le ricadute sulla scuola. Infatti, continua l'appello, "attraverso le intese regionali si prevede che si possa giungere a far diventar le norme generali sull'istruzione - oggi legislazione esclusiva dello Stato - oggetto di legislazione concorrente. Altro non significa "regionalizzare" e quindi differenziare le norme che disciplinano le finalità della scuola e che - al contrario - dovrebbero essere applicabili in tutto il territorio nazionale in modo uniforme". (segue) (Com)