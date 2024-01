Autonomia: Flc Cgil, appello a Senato per salvaguardia sistema pubblico istruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facendo appello alla Costituzione - continua la nota - , la Flc e gli altri sindacati ricordano che essa attribuisce al sistema scolastico "valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale". Per le organizzazioni sindacali: "Esiste un tema che chiama direttamente in causa la missione principale della scuola ovvero la costruzione della cittadinanza, la condivisione di valori e il senso di appartenenza, che fondano la convivenza democratica. Questo ruolo del sistema di istruzione statale sarebbe inevitabilmente pregiudicato da una scelta regionalistica e territorialistica. Per queste molteplici ragioni crediamo che tutto ciò vada scongiurato". La richiesta esplicita dei sindacati è una sola: "Si tenga la scuola 'organo costituzionale' fuori dal processo tracciato dal DDL n. 615. Perché nella scuola - unica nelle finalità, nazionale nell'ordinamento, uguale nei diritti dell'alunno - risiede la nostra appartenenza alla comunità nazionale, il nostro orgoglio di essere europei in quanto italiani e italiani in quanto europei", si conclude l'appello. (Com)