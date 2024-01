Gaza: Blinken incontra presidente israeliano Herzog, necessario minimizzare danni a civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti ribadiscono il loro sostegno a Israele perché gli attacchi condotti lo scorso 7 ottobre da Hamas non si ripetano, ma sottolineano la necessità di “prendere tutte le precauzioni possibili per minimizzare i danni ai civili” palestinesi. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, al presidente israeliano Isaac Herzog, nel corso dell’incontro avuto dai due oggi, 9 gennaio. Si tratta del primo bilaterale nell’agenda del capo della diplomazia statunitense, giunto in Israele dopo un tour mediorientale (il quarto dall’inizio della crisi a Gaza) che lo ha portato anche in Turchia, in Giordania, in Qatar, negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita. Secondo il resoconto del portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller, i due hanno discusso del rilascio degli ostaggi che restano nelle mani di Hamas, 123 secondo le stime di Israele. Blinken ha anche reiterato l’appello di Washington per una “continua consegna di aiuti umanitari ai civili a Gaza”. Herzog, da parte sua, ha ringraziato il segretario di Stato per il “fermo sostegno” degli Usa a Israele. “Abbiamo discusso della necessità di riportare immediatamente a casa gli ostaggi”, ha aggiunto il presidente israeliano, toccando anche la questione dell’azione promossa dal Sudafrica contro Israele in sede di Corte internazionale di giustizia. “Presenteremo orgogliosamente e chiaramente il diritto fondamentale d’Israele a difendersi”, ha detto Herzog. (Res)