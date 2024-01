FI: Gasparri, impegnati in prossime iniziative politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso di Forza Italia "si terrà il 23 ed il 24 febbraio. Appuntamento che verrà preceduto da una serie di eventi. Il 26 gennaio celebreremo a Roma il trentennale della discesa in campo del presidente Berlusconi. Certamente affronteremo i temi legati alle prossime elezioni europee ma, nel frattempo, siamo concentrati sulle cose da fare, sulle vicende del Parlamento e sulle iniziative politiche di Forza Italia". Lo ha dichiarato a "Start", su Skytg24, il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri. "Per esempio, a livello territoriale, in Sardegna noi vogliamo tenere unita la coalizione di centrodestra, poi ci sono riunioni in corso, le scadenze che incombono - ha continuato il parlamentare -, ma sono tutti fattori che valgono per ogni coalizione, infatti, anche a sinistra la discussione ancora è aperta. Ma di una cosa siamo certi: avremo un'unica candidatura". (Rin)