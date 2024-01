Ue: Eurostat, a novembre disoccupazione al 7,5 per cento in Italia, in calo tra gli under 25

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre il tasso di disoccupazione destagionalizzato in Italia è stato del 7,5 per cento, in calo rispetto al 7,7 per cento di ottobre e al 7,9 per cento del novembre 2022. Lo si apprende da dati pubblicati da Eurostat, che stima in 1,909 milioni di persone i disoccupati in Italia, in diminuzione di 64 mila unità mese su mese e di 69 mila anno su anno. Fra le nazioni economicamente più rilevanti in Ue, la Francia si attesta al 7,3 per cento, la Spagna all'11,9 per cento, la Germania al 3,1 per cento e i Paesi Bassi al 3,5 per cento. Per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, Eurostat sottolinea come l'Italia scenda al 21 per cento di disoccupati under 25, con un calo netto rispetto al 23,6 per cento registrato a ottobre (lo stesso dato di novembre 2022). Erano 312 mila i giovani disoccupati nel nostro Paese a novembre, 50 mila in meno del mese precedente. Se guardiamo ai dati divisi per sesso, a novembre il tasso di disoccupazione femminile è dell'8,5 per cento, in calo rispetto all'8,9 per cento di ottobre e al 9,2 di novembre 2022, mentre quello maschile si è attestato al 6,7 per cento, in leggero calo rispetto al 6,8 di ottobre e al 6,9 per cento dello stesso mese dell'anno scorso.(Beb)