Scuola: Gilda, appello al Senato su autonomia, no aumento divario nord-sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un appello di comune accordo con le altre organizzazioni sindacali del comparto scuola, rivolto al presidente del Senato, alle senatrici e ai senatori della Repubblica, la Gilda Unams ha ribadito il suo dissenso nei confronti del Ddl n.615 per l'attuazione dell'autonomia differenziata che, secondo il coordinatore nazionale Rino Di Meglio "rappresenta una forte minaccia per la disgregazione del sistema nazionale e un pericolo per la scuola italiana". Nonostante le oltre 100 mila firme contro, il ddl torna in discussione al Senato a metà gennaio. "Dovremmo proiettarci in una dimensione europea invece di accentuare le diversità nel nostro Paese", aggiunge Di Meglio che nell'appello al senato dichiara: "L'istruzione pubblica è un pilastro della coesione e dell'unità del Paese e indebolirla minerebbe l'identità nazionale". (segue) (Com)