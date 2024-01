Scuola: Gilda, appello al Senato su autonomia, no aumento divario nord-sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivolgendosi poi al governo, ribadisce: "I bambini italiani hanno diritto alla stessa qualità di istruzione e, in base alla Costituzione ad accedere alle stesse opportunità. Al contrario, chi governa dovrebbe operare per rimuovere le situazioni territoriali di svantaggio, come del resto nella logica del Pnrr. L'unitarietà del sistema di istruzione nulla toglie alle Regioni che già oggi vantano migliori scuole". Nel testo dell'appello si fa riferimento, inoltre, all'edilizia scolastica. Secondo il coordinatore nazionale Rino Di Meglio: "Clamoroso esempio di disfunzioni e arretratezza in un Paese che già cammina a due velocità, con scuole disastrose al Centro-Sud e decorose al Nord". (Com)