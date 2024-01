Roma: parte in salita bando per ambulanti, centinaia le postazioni da ricollocare dal centro a periferia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro storico, l'assessore del Municipio I, Jacopo Scatà, ha fatto sapere che dalla ricognizione effettuata su 1.900 postazioni totali del commercio ambulante ce ne sarebbero almeno 200 da ricollocare. Nel Municipio VII, che si estende da San Giovanni a Cinecittà e oltre, l'assessora Silvia Pieri ha rilevato che su 1.550 licenze circa un 80na vanno sistemate altrove. Il problema principale, secondo quanto emerso, riguarda le edicole che hanno una postazione fissa da decenni e il cui costo per lo spostamento, a carico dell'edicolante, ammonta intorno ai diecimila euro: una spesa che pochi, in vista di un'assegnazione sulla base di un avviso pubblico, sono disposti ad affrontare. E la conseguenza inevitabile, considerata pure la crisi del settore, sarebbe la chiusura di decine di postazioni a oggi punti di riferimento anche per molte attività amministrative: nelle edicole a Roma, ad esempio, si possono effettuare certificati anagrafici al costo di 1,5 euro. (segue) (Rer)