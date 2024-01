Roma: parte in salita bando per ambulanti, centinaia le postazioni da ricollocare dal centro a periferia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente della commissione Commercio, quindi, "dalla seduta di ieri è emersa con chiarezza la necessità disapplicare la legge del governo Meloni e andare a bando nel minor tempo possibile. Ne sono felice - ha detto Alemanni - e soddisfatto perché in tutte le sedi da anni sostengo questa linea. Ora però servono i fatti - ha sottolineato -. Quello che doveva essere realizzato già nel 2023 dovrà essere realizzato nel 2024 e sta al Comune metterci la faccia e gli atti. Sino ad ora si sono viste solo note e lettere. Completamente inutili. E tutto il lavoro è stato scaricato sui Municipi. Non è più possibile. Sarà necessario quindi che il dipartimento sostenga fortemente i Municipi, sia come personale che come linee di indirizzo chiare e uguali per tutti". (Rer)