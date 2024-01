Vietnam: sessione parlamentare straordinaria dal 15 al 18 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale del Vietnam, il parlamento unicamerale, si riunirà per una sessione straordinaria dal 15 al 18 gennaio, per discutere e approvare la riforma della legge fondiaria e di quella sul credito e adottare una risoluzione sul rinnovo del piano degli investimenti pubblici per il periodo 2021-25. Lo annuncia il portale del governo vietnamita. L’ultima sessione plenaria si è svolta dal 23 ottobre al 28 novembre. Tra una sessione e l’altra è in seduta il Comitato permanente. Il Paese ha, di fatto, un sistema a partito unico, il Partito comunista del Vietnam (Pcv), anche se esiste un Fronte della Patria vietnamita, una coalizione di forze allineate col Pcv. Quest’ultimo conta 485 seggi su 499 nell’Assemblea.(Fim)