Anas: Salvini, sono abituato agli attacchi, fratello di Francesca è ragazzo in gambissima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- “Sono abituato agli attacchi, sono a processo per gli sbarchi. Non mi piace quando attaccano i figli, le moglie per motivi politici. Mai fatto mezzo favore a nessuno. Gli appalti per quello che mi riguarda vanno ai più bravi”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5 parlando del caso degli appalti Anas che vede coinvolti il padre e il fratello della compagna di Salvini, Denis e Tommaso Verdini.(Rin)