Ue: "Financial Times", Draghi potrebbe essere il prossimo presidente Consiglio europeo

- L'annuncio delle dimissioni anticipate del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha determinato l’avvio di trattative fra i vertici dell'Ue e Mario Draghi, ex presidente del Consiglio italiano ed ex governatore della Banca centrale europea. Draghi, infatti, viene considerato come un possibile successore del politico belga. Alcune fonti diplomatiche dell'Ue hanno dichiarato al quotidiano britannico "Financial Times" che Draghi è indicato come uno dei principali candidati anche se non si può escludere che ne appaiano anche altri. "Draghi è il tipo di figura a cui la gente troverà molto difficile dire di no se ci sarà un vero slancio a suo favore", ha detto Nathalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali di Roma, che ha aggiunto: "È improbabile che lui dica di no se gli verrà chiesto seriamente". L'urgenza nel trovare un successore a Michel, che ha annunciato sabato scorso la sua candidatura al Parlamento europeo, è in parte motivata dal regolamento interno dell'Ue che consentirebbero al primo ministro ungherese, Viktor Orban, di assumere l’incarico di presidente del Consiglio europeo dal primo luglio, quando inizierà il semestre europeo guidato da proprio da Budapest.(Rel)