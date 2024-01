Regno Unito: Partito laborista vuole registro nazionale degli studenti istruiti a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laborista britannico vuole istituire un registro nazionale obbligatorio degli studenti minorenni istruiti a casa. Lo ha reso noto il quotidiano “The Guardian”. L’iniziativa è parte di un pacchetto di misure che il Labour ha proposto per affrontare il problema delle assenze persistenti da scuola in Inghilterra. Il disegno imporrebbe l’obbligo agli enti locali di tenere un registro di tutti i minori che non frequentano una scuola e obbligherebbe i genitori a fornire informazioni sull'istruzione domiciliare dei figli. Qualora dovesse vincere le prossime elezioni parlamentari, il Partito laborista prevede anche di potenziare l'ispettorato scolastico britannico, Ofsted, per esaminare le assenze, e di introdurre misure per sostenere maggiormente la salute mentale degli studenti. La ministra ombra dell'Istruzione, Bridget Phillipson, illustrerà questi piani oggi. Come ha riferito il "Guardian", affrontare i livelli storicamente alti di assenze da scuola, soprattutto dopo l’impatto negativo della pandemia di Covid-19, è diventato prioritario per la politica britannica. In Inghilterra, ben il 21,2 per cento degli studenti è stato "persistentemente assente" nei trimestri autunnale e primaverile dell’anno scolastico 2022-23. Così sono qualificati gli allievi che hanno accumulato assenze di almeno il 10 per cento delle lezioni. (Rel)