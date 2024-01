Roma: assessora Commercio, su licenze necessario fare pulizia rispetto a situazione attuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le licenze degli ambulanti a Roma “l’amministrazione deve fare pulizia rispetto alla situazione attuale” perché “nessuno vuole che si perdano posti di lavoro ma è chiaro che nel passato c’era una sommatoria di licenze in mano a pochi che poi le subaffittava”. Lo ha detto l’assessora al Commercio di Roma, Monica Lucarelli, in un’intervista rilasciata al quotidiano “La Repubblica”. In merito al Piano del Commercio e a possibili soluzioni alternative per quanto riguarda il Municipio Roma I, ha spiegato Lucarelli, “il commissariamento avviene nel momento in cui non viene approvato il Piano. Ma deve essere approvato spiegando quali sono quelle da riallocare” e “bisognerà fare delle scelte". Infatti "nessuno vuole che si perdano posti di lavoro ma è chiaro che nel passato c’era una sommatoria di licenze in mano a pochi che poi le subaffittava - ha sottolineato -. Ora abbiamo un massimale di licenze che possono essere acquisite. L’amministrazione deve fare pulizia rispetto alla situazione attuale". (Rer)