Beckembauer: Vogts, intitolargli la Coppa di Germania a Beckenbauer

- L'ex calciatore e allenatore tedesco Berti Vogts ha proposto di intitolare la Coppa di Germania a Franz Beckenbauer, suo compagno di squadra in Nazionale, deceduto il 7 gennaio all'età di 78 anni. Intervistato dal quotidiano "Rheinische Post", Vogts ha affermato come sia "importante" che Beckenbauer "non venga dimenticato dalle prossime generazioni di calciatori". Pertanto, ha aggiunto Vogts, la Federazione calcistica tedesca (Dfb) "dovrebbe pensare, ad esempio, di intitolare la Coppa" al defunto. (Geb)